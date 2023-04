I Liga em direto. Sporting - Santa Clara

A equipa do Sporting, no quarto lugar, com 50 pontos, recebe em casa a equipa do Casa Pia, último classificado, no 18º lugar, com apenas 15 pontos, este sábado, a partir das 20h30, mais uma partida a contar para a 26ª jornada da I Liga de futebol profissional.

Um jogo que se realiza no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem do juiz de Setúbal André Narciso, assistido pelos fiscais de linha Paulo Brás e Hugo Coimbra, com Ricardo Baixinho como 4.º árbitro. No VAR vão estar Tiago Martins e Hugo Ribeiro.







Antevisão do jogo







No momento em que a equipa do Sporting Clube de Portugal ocupa a quarta posição da liga, tendo as equipas do Braga , Porto e Benfica nas três posições cimeiras, os "leões" não querem perder pontos frente a um Santa Clara, último classificado, que não vem ao continente apenas para ver jogar.





Ainda com o sonho presente na Liga dos Campeões, Ruben Amorim, treinador dos leoninos, diz acreditar que se ganhares os restantes jogos vão á pré-eliminatória da tão desejada competição. Quanto à conquista na I Liga, as contas são quase impossiveis de se fazer, referindo Amorim, que o foco é a Liga dos Campeões.



Já do lado dos açorianos, o treinador do Santa Clara espera conseguir um bom resultado em Alvalade e pede concentração aos jogadores.





Danilo Accioly diz que a motivação é natural e a pausa no campeonato fez bem à equipa que, no último lugar, sente necessidade de fazer de tudo para não cair de divisão.





Acompanhe aqui minuto a minuto todas as incidências da partida, onde também pode ver todas as estatísticas do que se passa dentro do campo.