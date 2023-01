I Liga em Direto. Vitória SC - Rio Ave FC

O Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 23 pontos, recebe o Rio Ave, oitavo, com 19, em jogo agendado para as 18:00 deste sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, admite que os seus jogadores devem evitar os “erros” e a consequente “desconfiança” para vencerem o Rio Ave, em partida da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, este sábado.



Convencido de que a equipa vitoriana “esteve bem” na primeira parte do encontro com o Vizela, para a 14.ª ronda, o técnico admitiu que a derrota por 3-0 adveio de “erros que não se podem cometer” no escalão principal, mas lembrou que os seus pupilos não “podem estar condicionados” pelo que aconteceu na partida anterior.



“Temos de transportar as coisas boas de Vizela para o jogo de sábado. Não podemos cometer erros que nos criem desconforto. Não podemos dar as coisas tão facilmente ao adversário. Houve erros que criaram confiança no adversário e desconfiança em nós. Temos de melhorar a nossa eficácia ofensiva e não podemos cometer erros infantis”, disse, na antecâmara do embate marcado em Guimarães.



Moreno acrescentou que a prioridade do Vitória, sexto classificado da tabela, é a de “fazer um bom jogo” e vencer o Rio Ave, apesar de reconhecer que o conjunto vila-condense, oitavo, é “muito bem orientado” pelo treinador Luís Freire, é “competente” e apresenta “um jogo posicional muito interessante”, numa “estrutura algo parecida” à da sua equipa, o que pode levar a “encaixes” táticos.







Também o treinador do Rio Ave, Luís Freire, está determinado na vitória e refere pretender uma equipa “organizada e coesa” para vencer o jogo com o Vitória de Guimarães, desvalorizando o percurso oscilante do adversário.

“É uma deslocação a um campo tradicionalmente difícil. Será um jogo desafiante, frente à equipa que vai à nossa frente na tabela, com bons valores e bem organizada, que, não estando num bom momento, já mostrou qualidade. Temos de ser muito organizados, coesos e com grande espírito de equipa para vencer”, analisou o treinador dos vila-condenses, na antevisão da partida deste sábado.Com a equipa estabilizada a meio da classificação, no sétimo lugar, com 19 pontos, Luís Freire garantiu que não olha para a tabela nem traça metas pontuais, partilhando que o foco “está apenas no que o grupo pode controlar em campo para poder ganhar jogos”.