I Liga em direto. Vitória SC - Santa Clara

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 35 pontos, recebe o Santa Clara, sétimo, também com 35, em partida da 27.ª jornada, agendada para as 15:30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Vitória de Guimarães, Bino Maçães, reconhece que é "altura de inverter" o ciclo negativo que a equipa atravessa na I Liga portuguesa de futebol, frente ao Santa Clara, no sábado, para a 27.ª jornada.



Os vimaranenses perderam os últimos cinco jogos do campeonato, consumando a segunda pior série de desaires em 76 épocas no escalão maior do futebol nacional, atrás dos seis consecutivos de 2003/04, têm o segundo pior registo da segunda volta entre as 18 equipas, com quatro pontos, e o técnico reconheceu que o plantel tem de dar a volta ao impacto anímico dos resultados mais recentes.



"Animicamente, uma série tão negativa tem sempre impacto nos jogadores, nos adeptos, na estrutura. Não era de nada disto que estávamos à espera, mas há contextos que não controlamos. É altura de invertermos este ciclo, porque estamos a lutar por chegar às competições europeias na próxima época. É com esse objetivo que vamos para os jogos que aí vêm, a começar pelo Santa Clara", disse, na videoconferência de antevisão ao desafio.





O Vitória ocupa a sexta posição, última de acesso às competições europeias, com 35 pontos, e Bino Maçães espera que os seus atletas encontrem motivação para defrontarem um adversário que é sétimo, com os mesmos pontos, após ter recebido e goleado o Nacional por 5-1, na ronda anterior.





A formação de Guimarães sofre golos há 10 jogos consecutivos e o técnico assumiu que "acabar com a baliza a zeros" é um "objetivo intermédio dentro do grande objetivo de vencer o jogo".





Quanto ao treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, diz que querer vencer o Vitória de Guimarães na próxima jornada da I Liga de futebol para atingir o sexto lugar, uma “posição muito boa na tabela classificativa”.



“[Temos de] manter a nossa ideia de jogo, continuarmos a trabalhar em cima dos nossos comportamentos, ofensivos e defensivos, ao encontro daquilo que treinamos e passá-los para o jogo, esperando que sejam suficientes para novamente continuarmos a somar pontos”, começou por dizer Daniel Ramos.



E acrescentou: “de preferência com uma vitória que nos coloca em posição muito boa na tabela classificativa e que nos permite somar mais pontos”.



Após a vitória diante do Nacional (5-1) na jornada passada, o presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, afirmou que a equipa açoriana vai procurar chegar às competições europeias, depois de ter atingido a marca de 35 pontos.



Daniel Ramos salientou que a época do Santa Clara “está ganha”, mas disse não assumir uma candidatura às competições europeias de “forma clara”, destacando que a equipa vai pensar “jogo a jogo”.