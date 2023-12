I Liga em direto. Vizela - Moreirense FC

O Vizela, 17.º e penúltimo, com 11 pontos, recebe este sábado, às 15:30, o Moreirense, sexto classificado com 25, numa partida da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Fábio Melo, da associação do Porto.

O treinador do Vizela, Rúben de la Barrera, que se estreia este fim de semana no comando da equipa frente ao Moreirense, admitiu querer construir uma equipa “dominante e competitiva”.



Na antevisão do dérbi minhoto deste sábado entre o Vizela e o Moreirense, da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o técnico, de 37 anos, revelou-se muito satisfeito com o projeto e afirmou que o objetivo é “subir cada vez mais na tabela”.



“Estou muito feliz de estar aqui. Encontrei um ambiente fantástico, desde as pessoas do clube, os jogadores, o ‘staff’. A verdade é que é positivo começar esta caminhada desta forma”, começou por dizer o treinador aos jornalistas, salientando ainda a necessidade de “conquistar os três pontos” já no próximo jogo.





Rubén de la Barrera acredita que pela frente vai ter um Moreirense “que está a fazer uma época muito interessante”, e aponta a necessidade de criar desequilíbrios.





Do lados do Moreirense o treinador Rui Borges afirmou que a sua equipa deve ter um “equilíbrio emocional muito grande” num duelo de “paixão e emoção” frente ao vizinho e rival Vizela, na abertura da 15.ª jornada da I Liga de futebol.

“Temos de ter um equilíbrio emocional muito grande. Temos de perceber que é um dérbi, com paixão e emoção, mas também equilibrados do princípio ao fim para sairmos de lá com os três pontos. Nas segundas bolas, temos de ser fortes e competitivos como noutros jogos. Temos de ser organizados”, vincou, na antevisão à partida antecipada da 15.ª ronda, agendada para as 15:30.





Sexta classificada, sem perder há nove jogos, a equipa da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, desloca-se seis quilómetros até ao concelho de Vizela, e o seu ‘timoneiro’ disse aguardar um jogo revestido de “significado e ambiente” para os adeptos, no estádio de um adversário que ocupa o 17.º lugar da tabela e conta um novo treinador, o espanhol Rúben de la Barrera.