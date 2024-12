I Liga. Estoril Praia - Casa Pia

O Estoril Praia, que soma 14 pontos, recebe este domingo o Casa Pia, que contabiliza o mesmo número de pontos e com o qual partilha a 10.ª posição da I Liga de futebol, no Estádio António Coimbra da Mota, às 20:30, em jogo pela 14ª jornada do campeonato com arbitragem de Tiago Martins, da associação de futebol de Lisboa.

O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, garantiu hoje que a equipa “tem trabalhado bem”, esperando que tal se reflita numa vitória na receção ao Casa Pia, na 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“Obviamente, trabalhamos para ter os melhores resultados, mas mesmo antes, durante o nosso caminho, juntos até agora, acho que o grupo tem trabalhado bem, mesmo sem resultados. Não quero que ninguém pense que não estávamos a conseguir melhorar ou progredir", considerou o técnico, na conferência de antevisão, no Estádio António Coimbra da Mota, palco no qual se desenrolará a partida.





Na receção aos ‘gansos’, o Estoril Praia registará o regresso do médio Vinícius Zanocelo às opções, mas Ian Cathro não garante que o brasileiro recupere de imediato o lugar na equipa titular.





Já o treinador do Casa Pia, João Pereira, afirmou em conferência de imprensa de antecipação à partida que os ‘gansos’ querem “responder” ao empate do último jogo na visita ao Estoril Praia, na 14.ª jornada da I Liga de futebol.



“Estamos muito focados. Queremos dar uma resposta perante um resultado que não nos deixou agradados em casa e onde queríamos a vitória”, afiançou o técnico – referindo-se ao empate a uma bola com o AVS, na ronda anterior –, garantindo existir um “compromisso coletivo” e total empenho para alcançar a vitória.



“A forma como trabalhámos também foi reprodutora dessa ideia e amanhã [domingo] vamos dar uma resposta tanto para nós como para os nossos adeptos, porque queremos voltar às vitórias”, sublinhou.



O dérbi 'lisboeta' está marcado para este domingo, às 20h30, com ‘casapianos’ e ‘estorilistas’ a chegarem ao referido encontro em igualdade pontual, ambos contabilizam 14 pontos, com vantagem para os ‘gansos’, que ocupam a 10.ª posição, um lugar acima do conjunto liderado por Ian Cathro.





Veja aqui, após o fim da partida, o resumo do jogo: