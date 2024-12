I Liga. Estoril Praia - Famalicão

O Estoril Praia, 12.º classificado, com 10 pontos, defronta o Famalicão, sétimo, com 17, em partida da 12.ª jornada, agendada para as 15:30 de domingo, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Estoril Praia elogiou o “bom trabalho” realizado pelo Famalicão, adversário dos ‘canarinhos’ no domingo, em desafio da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que classificou como “um clube em crescimento”.



“Acho que é uma boa equipa e é o exemplo de um clube em crescimento nos últimos anos. Parece-me que tem feito um bom trabalho em todos os aspetos, a nível de crescimento como clube, no plantel e nos jogadores também, com boas vendas. É um clube em crescimento e uma boa equipa, com bons jogadores. Vai ser muito difícil”, declarou, na antevisão ao desafio agendado para domingo.





Instado a comentar a situação pontual da equipa, que pode terminar a jornada próximo dos lugares de descida caso não derrote os minhotos, Ian Cathro considerou que “as pessoas podem olhar de fora e pensar certas coisas”, mas que o foco terá de estar entre portas”.





Já o treinador do Famalicão admitiu que o sentimento “de revolta” com que a equipa ficou após a eliminação da Taça é motivação para o regresso às vitórias frente ao Estoril, na 12.ª jornada da Liga de futebol.



Armando Evangelista defendeu que o grupo está no bom caminho e que a semana de trabalho refletiu essa mesma vontade dos jogadores.



“Depois da eliminação de uma competição na qual queríamos chegar mais à frente, ficámos com um sentimento de revolta. E isso notou-se na forma como esta semana os nossos jogadores encararam os treinos. Eles querem rapidamente apagar isso mesmo, mesmo sabendo que nunca ganhámos neste reduto. É mais um fator para o conseguir fazer. Queremos somar pontos. Temos feito uma boa campanha fora de casa, temos uma derrota e queremos continuar”, disse em conferência de imprensa de antevisão da partida.



Sobre as boas exibições, essencialmente fora de casa, o técnico da formação famalicense assumiu que o principal objetivo é manter a constância em todas as partidas.





