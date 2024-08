I Liga. Estrela - Casa Pia

O Estrela da Amadora, que contabiliza um empate e duas derrotas nas três primeiras jornadas, recebe o Casa Pia, que apenas contabiliza derrotas no presente campeonato, este sábado, pelas 18:00, em encontro referente à quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem a cargo de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.

O treinador do Estrela da Amadora, Filipe Martins, mostrou-se crente de que as “transformações” realizadas nos ‘tricolores’ serão “visíveis” no jogo frente ao Casa Pia, pela quarta jornada da I Liga de futebol.



O técnico amadorense espera que o produto do trabalho que tem vindo a ser realizado desde a pré-época possa surtir efeito no dérbi lisboeta frente aos ‘gansos’, com a obtenção da primeira vitória da temporada, depois do empate com o Sporting de Braga (1-1) e as derrotas frente a Famalicão (3-0) e Benfica (1-0).





"Acreditamos que a curto prazo, que esperamos que seja muito a breve prazo, essas transformações que o plantel teve, e eventualmente poderá ter até ao fecho do mercado, vão surtir efeito, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, e de preferência que sejam visíveis este sábado.





Vamos provavelmente estrear jogadores novos e, nesse sentido, é tudo o que pretendemos para estarmos melhores e mais próximos da vitória”, anunciou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.





Filipe Martins considera que o primeiro triunfo do Estrela da Amadora na edição 2024/2025 da I Liga pode estar próximo e, para o conseguir, espera contar com o habitual apoio do público nas bancadas do Estádio José Gomes.





Já o treinador João Pereira afirmou que a fase menos positiva do Casa Pia fará crescer a equipa e acredita na primeira vitória na I Liga de futebol na visita ao Estrela da Amadora, da quarta jornada.





“Nós continuamos a trabalhar, é nisso que temos de nos focar e fazemos diariamente. Estamos numa fase que não é positiva, mas que nos fará crescer “, frisou o treinador.





Os ‘gansos’ ainda não somaram qualquer ponto no arranque do campeonato, com três desaires em outros tantos jogos, nos quais também não apontou golos, mas o técnico lembrou a quantidade superior de ocasiões falhadas, faltando apenas a sua efetivação.