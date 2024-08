I Liga. Famalicão - Boavista FC

O Famalicão, em segundo lugar, com seis pontos, recebe este sábado, às 20:30, o Boavista, nono classificado, em jogo relativo à terceira jornada da I Liga, que será arbitrado por David Rafael Silva, da associação do Porto.

O treinador do Famalicão quer dar seguimento à série de vitórias consecutivas na I Liga portuguesa de futebol, mas asuumiu que os seis pontos conquistados até agora “não dão rigorosamente nada, apenas motivação para continuar”.



Armando Evangelista salientou que o foco está totalmente no jogo da terceira jornada do campeonato, frente ao Boavista, e que as metas vão continuar a ser pensadas jogo a jogo.



“Quando as épocas começam, é óbvio que nós perspetivamos o início perfeito. Estamos a ter o início que gostaríamos de ter e para o qual trabalhámos esta pré-época. Mas são dois jogos. E isso não nos dá nada. São seis pontos na tabela classificativa. Se somarmos muitas vezes outros seis talvez consigamos alguma coisa. Neste momento, não dá nada. Estamos agora focados no próximo jogo, com o Boavista. O objetivo é sempre o mesmo", disse, em conferência de imprensa.





Perante um adversário que considera “coeso e bem organizado”, o treinador da equipa famalicense pediu aos seus jogadores cautela e atenção.





Já do lado do Boavista o treinador dos axadrezados, Cristiano Bacci, diz que tem contornado a escassez de opções com uma crescente solidez mental, referiu o treinador na véspera da visita ao invicto Famalicão, no sábado, da terceira jornada da I Liga de futebol.



"Falei desde o início na situação mental, que, na minha opinião, é mais importante do que a tática e a técnica. Nesse sentido, a equipa melhorou muito e todos pensam da mesma forma, seja a defender, seja a atacar. Podemos melhorar, mas estou satisfeito", apontou o treinador italiano, em conferência de imprensa.





"Às vezes, o futebol é matemática, no sentido em que a equipa do Famalicão mudou pouco desde a época passada e, por isso, tem uma base forte de jogadores, que se conhecem bem uns aos outros. Isso torna tudo mais fácil para o treinador, com certeza. Eles começaram muito fortes e ganharam ao Benfica [2-0 em casa] e ao Estrela da Amadora [3-0 fora]. Será sempre um jogo difícil, tal como sabemos que vão ser todos os encontros da I Liga", sustentou.