I Liga. Famalicão - Moreirense

O Famalicão, em nono lugar, com 28 pontos, recebe, este domingo, às 20:30, o Moreirense, na 12.ª posição, com 26, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.

O Famalicão recebe este domingo o Moreirense, num encontro em que pode igualar um recorde defensivo com mais de 30 anos, e Hugo Oliveira, treinador, está positivo em relação a esta partida da 23.ª jornada da I Liga de futebol.



Caso mantenha a baliza inviolada, a equipa minhota alcançará a marca de cinco jogos sem sofrer golos alcançada pela última vez da época 1992/93, mas o treinador famalicense garante que o foco está na conquista dos três pontos.



“Vai ser um jogo difícil, contra um adversário bem estruturado, que sabe o que quer em campo. No entanto, jogamos em casa e queremos, mais do que nunca, dar uma vitória aos nossos adeptos”, afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.





A equipa soma quatro jogos consecutivos sem sofrer golos, um registo que reflete o trabalho coletivo, mas Hugo Oliveira minimiza a importância do recorde.





Do lado do adversário, o treinador César Peixoto afirmou que o Moreirense “está preparado” para um “jogo de grau de dificuldade grande” com o Famalicão, que espera ofensivo, no domingo, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Depois de um regresso aos triunfos que “procurava há muito tempo”, diante do Casa Pia (3-2), o técnico de 44 anos frisou que o conjunto vimaranense encontrou “um equilíbrio” que ambiciona manter perante o Famalicão, “uma boa equipa, com bons jogadores e investimento totalmente diferente”, que atravessa um ciclo de quatro jogos sem perder.



“São duas equipas com qualidade. A ideia de jogo de ambas é serem proativas, dominadoras e terem bola. Jogamos da mesma forma, seja fora, seja em casa. (…) Acredito que vamos fazer um bom jogo, perante uma equipa que nos vai causar muitos problemas. Acredito num jogo de grande dificuldade, mas estamos preparados.”



Encerrado o ciclo de mais de dois meses sem vencer, o ‘timoneiro’ frisou que a equipa da vila de Moreira de Cónegos foi “praticando bom futebol e sendo competitiva”, acreditando sempre no processo de trabalho, mas avisou que o triunfo sobre o Casa Pia “não garante uma segunda volta mais tranquila” e que “as coisas não vão correr bem” se se perder “o rigor e a humildade”.