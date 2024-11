I Liga. Farense - SL Benfica

Farense, 18º e último classificado, com quatro pontos, e Benfica, terceiro, com 19, defrontam-se este sábado, às 18:00, no Estádio Algarve, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

O treinador do Farense prometeu uma equipa com organização, ambição, crença e intensidade para a receção deste sábado, no Estádio Algarve, ao Benfica, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol.



“[O jogo] Preparou-se da mesma forma, com bastante organização, a saber como temos de defender, a saber como temos de atacar, onde podemos fazer mal [ao Benfica], sabendo que contra estas equipas é lógico que é mais difícil encontrarmos problemas. Temos as coisas absolutamente bem definidas no que temos de explorar e o que temos de contrariar, sabendo dos pontos fortes e da dinâmica ofensiva diferente que é este Benfica”, disse Tozé Marreco, em conferência de imprensa.





O técnico pediu à sua equipa ambição, crença e intensidade nos duelos que este tipo de jogos acarreta, “a aliar à organização” necessária.





Já o treinador do Benfica, Bruno Lage, disse que o jogo da I Liga de futebol com o Farense, é “uma final” e insistiu que os algarvios são “o assunto do dia” para os ‘encarnados’.



Em conferência de imprensa de antevisão da partida da 10.ª jornada, no Seixal, o técnico reconheceu que as dificuldades podem surgir por se tratar de um adversário “que tem crescido”, mas frisou que a sua equipa viaja para Faro “com a mesma ambição de sempre”.



“Para nós é uma final. Sabemos que é muito importante conquistar os três pontos, por isso, é dessa forma que o vamos encarar. Esperando as dificuldades, quer do adversário, quer de estarmos a competir de dois em dois [três em três] dias, mas, para nós, é encarado como uma final”, vincou Bruno Lage.



Depois, questionado sobre se os três pontos têm importância redobrada antes de receber o FC Porto, na próxima jornada, e como mantém o foco da equipa antes desse encontro, e também da visita ao Bayern Munique, para a Liga dos Campeões, insistiu que “o assunto do momento” é o Farense.





