I Liga. FC Arouca - CD Nacional

O Arouca, derrotado nos dois primeiros jogos, recebe o Nacional, que soma um ponto no campeonato, no domingo, pelas 15:30, em encontro referente à terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem a cargo de Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.

O treinador do Arouca, Gonzalo García, mostrou-se crítico dos índices de agressividade defensiva da sua equipa, fator que considera urgente melhorar para estrear-se a pontuar na I Liga de futebol, em véspera de receber o Nacional.





O técnico uruguaio acredita que a partida da terceira jornada representa uma "boa oportunidade" para quebrar o ciclo de derrotas nas duas partidas inaugurais, contra Moreirense (3-1) e Vitória de Guimarães (1-0), realçando que não deixaram de haver aspetos positivos nas exibições arouquenses, apesar dos maus resultados.





Ainda assim, por várias vezes, identificou, de forma bastante crítica, a falta de capacidade do seu conjunto em ganhar os duelos, nomeadamente em situações de defesa da sua área, algo que acredita sobrepor-se a qualquer aspeto de adaptação tática.





Do lado dos madeirenses, o treinador do Nacional, Tiago Margarido, disse que ainda espera "receber novos jogadores" para reforçar a equipa da I Liga de futebol até ao "final de agosto", assumindo também "mais saídas" até ao fecho do mercado.





Na 'ressaca' da goleada por 6-1 imposta pelo Sporting, o treinador dos madeirenses explicou que o grupo ficou "abatido", mas desvendou a premissa de apenas chorar cada derrota "durante 24 horas", sendo que, passado esse tempo, o "foco máximo" virou-se para a "preparação do Arouca".





Sobre o próximo adversário, Tiago Margarido fez questão de salientar que os "zero pontos do Arouca não condizem com a qualidade" da equipa, que ainda perdeu o goleador Rafa Mujica, autor de 23 golos na temporada passada, em todas competições, mas adicionou outros "bons valores individuais".