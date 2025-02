I Liga. FC Arouca - Farense

O Arouca, 12.º classificado, com 24 pontos, defronta, no seu estádio, o Farense, 17.º, com 15, a partir das 15:30 deste domingo, com arbitragem a cargo de André Narciso, da associação de Setúbal.

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, reconheceu o "momento difícil" do Farense, em contraste com a melhor série de resultados da sua equipa, mas antevê dificuldades no encontro da 23.ª jornada da I Liga de futebol.

O último duelo entre as duas formações, para a Taça de Portugal, ditou a eliminação dos arouquenses (2-1), em novembro, mas o treinador lembrou que era uma fase diferente, quando disputava o terceiro encontro ao comando dos 'lobos'.







Já o treinador do Farense pediu aos seus jogadores “atitude e sacrifício total” pelo clube, 17.º e penúltimo classificado da I Liga de futebol, que, no domingo, joga em Arouca, em partida da 23.ª jornada.



“É um momento para menos palavras e mais ação, atitude e sacrifício total pelo clube”, disse Tozé Marreco, nas curtas declarações de antevisão divulgadas pelo emblema algarvio.



O Farense, a quatro pontos do AVS, 16.º classificado e na vaga de play-off, não vence há sete jornadas para o campeonato e leva quatro desaires consecutivos, tendo sido derrotado pelo FC Porto (1-0) na jornada anterior.



“Até ao final do campeonato é essencial manter o nível elevado do último jogo e lutar em cada jornada”, salientou Tozé Marreco.





Vindo de um empate frente ao líder Sporting (2-2), numa altura em que leva oito jogos consecutivos a pontuar, sequência que se estende desde o ano transato, o técnico quer fugir a qualquer tipo de facilitismo, na receção de domingo ao 17.º e penúltimo classificado.