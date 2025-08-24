I Liga. FC Porto - Casa Pia

O FC Porto manteve hoje o pleno de vitórias no arranque da I Liga portuguesa de futebol, ao golear no seu estádio o Casa Pia, por 4-0, em jogo da terceira jornada da competição.

No Estádio do Dragão, o espanhol Borja Saiz, aos 20 e 67 minutos, o brasileiro William Gomes, aos 25, e o lateral Alberto Costa, aos 40, marcaram os golos dos ‘azuis e brancos’, que igualaram no topo da classificação o Sporting e o Moreirense, todos com nove pontos.



Após o triunfo sobre o AVS na ronda anterior, o Casa Pia averbou a segunda derrota no campeonato, em que ocupa a 10.ª posição, com três pontos.











Veja aqui, na RTP Desporto, todos os lances deste jogo: