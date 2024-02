O Futebol Clube do Porto voltou a perder pontos para a liderança da Liga. Empatou a um golo no terreno do Gil Vicente.

O treinador do Gil Vicente considera que a equipa foi recompensada por nunca ter baixado os braços.



O técnico do Porto admite que os dragões NÃO ganharam por culpa própria e que a luta por um dos dois primeiros lugares do campeonato está cada vez mais difícil.