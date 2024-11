I Liga. FC Porto - Estoril Praia

FC Porto recebe esta noite o Estoril Praia, um jogo da 10.ª jornada da I Liga, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, sob arbitragem de David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.

O FC Porto recebe hoje o Estoril Praia, no Estádio do Dragão, para a 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com a missão de manter a diferença de três pontos para o invicto líder Sporting.



Além de ter visto os ‘leões’ somarem o 10.º triunfo consecutivo no campeonato, ao golearem por 5-1 na receção ao Estrela da Amadora, o FC Porto está pressionado a ganhar para manter as distâncias também para o Benfica, terceiro colocado, que no sábado bateu o Farense por 2-1 e está agora a dois pontos dos ‘azuis e brancos’.



Os ‘dragões’ encontram-se numa série vitoriosa de cinco jogos em todas as competições, enquanto o Estoril Praia está embalado pelo regresso aos triunfos na última jornada em casa, frente ao Arouca (4-1).





Na temporada passada, os estorilistas revelaram-se uma verdadeira 'dor de cabeça' para os portistas, ao vencerem três dos quatro duelos que ocorreram (dois na I Liga e um na Taça da Liga), perdendo apenas o encontro da Taça de Portugal.





Veja aqui, após o terminus da partida, o resumo do jogo: