I Liga. FC Porto - SC Braga

O FC Porto, segundo classificado com 18 pontos, recebe este domingo, às 20h30, o Sporting de Braga, quinto com 14, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.

O treinador do FC Porto admitiu que o jogo com o Machester United já está ultrapassado e garantiu que o foco está no encontro com o Sporting de Braga, da oitava jornada da I Liga de futebol.



"Preparámos da forma que achámos que devíamos preparar [o jogo com o Sporting de Braga], o tempo é curto. Assim que o último jogo terminou, o olhar começou a ser posto no Sporting de Braga”, assegurou.



Vítor Bruno referia-se ao jogo de quinta-feira, em que o FC Porto se deixou empatar nos descontos com o Manchester United (3-3), no Estádio do Dragão, na segunda da fase de liga da Liga Europa.



“Levámos muita coisa a campo dentro do que é possível, mas este ciclo de vários jogos em pouco tempo obriga-nos a ir por estratégias de análise, de vídeo e filtrar o que é prioritário. Tentámos rentabilizar o tempo ao máximo e olhámos para o jogo como sendo muito importante. Queremos muito ganhar e voltar às vitórias", garantiu.





Em relação à equipa bracarense, o técnico portista salientou o bom ciclo que tem vindo a realizar para o campeonato.





Já o Sporting de Braga quer corrigir a “exibição cinzenta” da Liga Europa com uma “atitude competitiva forte” para poder vencer o FC Porto no ‘Dragão’, domingo, na oitava jornada da I Liga de futebol.



Com a derrota clara por 3-0 na Grécia, quinta-feira, ante o Olympiacos, os bracarenses interromperam uma série de três vitórias consecutivas em todas as competições.



Apesar de reforçar a juventude da equipa, o técnico notou que “os erros foram cometidos por jogadores experientes”, realçando a importância da “habituação” de jogar sempre para ganhar e a diferença que isso acarreta.



“Isso parece muito simples, mas carece de tempo, é uma atitude competitiva que demora um pouco de tempo a enraizar-se”, disse o treinador dos ‘arsenalistas’.



Carlos Carvalhal equiparou a “exibição cinzenta” na prova europeia com a dos ‘dragões’ na jornada anterior da Liga Europa.