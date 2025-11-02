I Liga. FC Porto- SC Braga

O FC Porto, líder do campeonato, com 25 pontos, recebe este domingo, às 20h30, o Sporting de Braga, sétimo classificado, com 13 pontos, no Estádio do Dragão, em encontro da 10.ª jornada da I Liga, e que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

FC Porto

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, elogiou o momento de forma do Sporting de Braga e antecipou um “jogo olhos nos olhos” entre duas equipas ofensivas, no encontro da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

Farioli destacou a evolução dos bracarenses nas últimas semanas, sobretudo no comportamento defensivo.









SC Braga

O treinador Carlos Vicens prometeu um Sporting de Braga sem medo e para “obviamente tentar ganhar” no ‘Dragão’ ao líder FC Porto, no domingo, na 10.ª jornada da I Liga de futebol.



O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, disse após o jogo com o Moreirense, da última jornada (vitória por 2-1), que os adversários temem cada vez mais a sua equipa e defendem mais atrás, mas Carlos Vicens disse não recear os portistas.















“Estão num momento muito bom. Como o treinador Carlos Vicens disse, estão no seu melhor momento, com uma série de resultados na Liga e nas Taças a serem importantes, e vão exigir a nossa melhor versão para conseguirmos chegar onde queremos”, afirmou o técnico italiano, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, no Estádio do Dragão.