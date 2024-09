I Liga- Moreirense SC - Famalicão

O Moreirense, oitavo classificado, com sete pontos, recebe o Famalicão, quarto, com 10, em partida da sexta jornada da I Liga portuguesa, agendada para este sábado, às 20:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

O treinador César Peixoto advertiu que o Moreirense tem de ser “competitivo por 90 minutos” num jogo que perspetiva de “muitos duelos” com o Famalicão, relativo à sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.



O técnico afirmou que a sua equipa trabalhou durante a semana para voltar ao “registo competitivo” habitual, com “fome de vencer”, após a derrota perante o Casa Pia na ronda anterior (3-1), num embate em que chegou ao intervalo na frente e sofreu a reviravolta na segunda parte.



“Não temos a equipa ansiosa pelo jogo seguinte, mas, por mim, quando não ganhamos, jogávamos logo no dia seguinte. Tivemos uma conversa franca no grupo para perceber o que não fizemos bem. Tivemos uma semana de trabalho exigente, com jogadores focados no trabalho para ficarem mais fortes. Queremos voltar a ser competitivos durante 90 minutos”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30.



Preparado para “um jogo difícil” e repleto de duelos na vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, César Peixoto realçou que o Moreirense, oitavo da tabela, com sete pontos, “está confiante” para receber o Famalicão, conjunto que sobressai pela força física e pela valia com bola, ocupando o quarto lugar da tabela, com 10 pontos.







Do lado do Famalicão o treinador assegurou que a equipa “está preparada e motivada” para conquistar os três pontos em casa do Moreirense, no sábado, na sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico defendeu ainda que o Famalicão está no bom caminho e que precisa de manter o ritmo.





Armando Evangelista descreveu as dificuldades que está à espera de encontrar perante “uma equipa competitiva e que ainda não perdeu em casa”, ainda assim, focou a preocupação naquilo que os jogadores do conjunto famalicense podem fazer para contrariar as adversidades.“Estamos a falar de uma I Liga muito competitiva. Pela frente temos um adversário que, sobretudo em casa, tem demonstrado que é competitivo, até porque este ano ainda não perdeu em casa. Em por outro lado, o Famalicão, para a I Liga, nunca ganhou em Moreira de Cónegos. Nós queremos contrariar isto. Temos de continuar a ser exigentes, temos a querer ganhar todos os jogos e continuar a evoluir”, começou por referir o treinador, na conferência de imprensa de antevisão da partida.