I Liga. Rio Ave - Estoril

O Rio Ave, 12.º classificado com seis pontos, recebe o Estoril Praia, 14.º com cinco, este sábado, às 15:30, com arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.

O treinador Luís Freire considerou que o Rio Ave pode crescer ofensivamente e pretende uma equipa “mais intensa e assertiva na finalização”, frente ao Estoril Praia, no sábado, para a jornada seis da I Liga de futebol



“Estamos consistentes na parte defensiva e na reação à perda de bola e a crescer na construção de jogo. Mas queremos ser mais incisivos na parte ofensiva, para criar mais oportunidades de golo. Queremos uma equipa mais pressionante, intensa e assertiva na zona e finalização”, analisou o treinador dos vila-condenses, na antevisão ao jogo.



A equipa da foz do Ave vem de uma derrota (1-0), na ronda passada, frente ao AVS, mas o técnico Luís Freire acredita que o seu conjunto pode regressar aos triunfos em casa, onde esta época soma duas vitórias, frente a Farense e Arouca.







Já treinador Ian Cathro manifestou o desejo de ver o Estoril Praia a roçar a perfeição no desafio da sexta jornada da I Liga de futebol, diante do Rio Ave, em Vila do Conde, onde espera “sentir dificuldades”.

“Mesmo sem sofrer golos nos últimos jogos, sabemos que estamos num campeonato em que vamos sentir dificuldades em todos os jogos. Não sofrer golos é bom, mas queremos não conceder oportunidades”, analisou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de sábado.E acrescentou: “Queremos ser perfeitos, que é muito difícil, quase impossível, mas vamos procurar isso. Queremos melhorar”.