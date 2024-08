I Liga. Santa Clara - AVS

O Santa Clara recebe o AVS este sábado às 14.30 locais (15:30 no continente português), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, em jogo a contar para a quarta jornada da I Liga de futebol, que vai ter a arbitragem de Miguel Nogueira (AF de Lisboa).

O treinador Vasco Matos disse querer um Santa Clara com “fome de ganhar” frente ao AVS e afirmou que o arranque no campeonato demonstra a “competitividade” dos açorianos no regresso à I Liga de futebol.



“[Queremos] um Santa Clara ambicioso, com coragem, a perceber bem os momentos do jogo. Uma equipa madura em campo. Uma equipa preparada para sofrer, mas com muita fome de ganhar, com muita ambição. Com o apoio do nosso público, vamos fazer tudo para conseguir os três pontos”, afirmou.



Vasco Matos falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao AVS, a contar para a quarta jornada da I Liga de futebol.



O treinador dos açorianos elogiou a qualidade do próximo adversário, que conta com um “treinador experiente”, Vítor Campelos, e que vem de uma vitória “motivadora” frente ao Vitória de Guimarães (1-0).



Além do triunfo diante dos vimanarenses, o AVS, também recém-promovido à I Liga, conta com um empate com o Nacional (1-1) e uma derrota com o Gil Vicente (4-2).



Já o treinador do AVS, Vítor Campelos, deu conta de “uma equipa confiante e motivada” para discutir o resultado frente ao Santa Clara, que “tem demonstrado muita qualidade”, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol.



“A vitória traz sempre confiança e foi muito importante, sabendo que nem tudo está bem ou errado. Estamos confiantes e motivados, contra um adversário moralizado e que tem demonstrado muita qualidade”, disse Campelos, na conferência de antevisão ao jogo de sábado nos Açores.



O técnico da formação nortenha prosseguiu nos elogios ao Santa Clara, afirmando tratar-se de “uma equipa bem trabalhada e competitiva”, com “jogadores experientes, de qualidade, alguns acima da média”, antecipando “um bom jogo”.





Campelos disse ser necessário ao AVS estar no seu melhor para levar de vencida “uma equipa com alas bastante rápidos”, contendo-se, depois, na análise a um adversário que venceu os dois jogos como visitante e apenas perdeu na receção ao FC Porto, para não revelar a estratégia.





Veja aqui o resumo do jogo após o encontro: