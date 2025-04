I Liga. Santa Clara - FC Arouca

O Santa Clara, sexto classificado com 47 pontos, recebe o Arouca, 12.º com 33, este sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. O jogo da 31.ª jornada vai contar com arbitragem de Ricardo Baixinho (AF Lisboa).





Santa Clara







O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, reiterou que a equipa não olha para a classificação da I Liga de futebol, mas alertou que a exigência “não pode abrandar” e para a importância de “preparar o futuro”.

“O nosso trabalho diário tem uma exigência muito grande. Não olhamos para a tabela classificativa e para a questão do quinto lugar. Obviamente sabemos que temos de fazer o nosso trabalho. Temos mais um jogo e queremos ganhá-lo. Isso é que nos guia”, reforçou.









Arouca







O treinador do Arouca, Vasco Seabra, manifestou a ambição de ir vencer aos Açores e selar a permanência na I Liga de futebol, na 31.ª jornada, apesar de reconhecer no Santa Clara “um adversário extraordinariamente difícil”.



“Vamos ter um adversário extraordinariamente difícil, que está a fazer um campeonato incrível. Sabemos que é uma equipa muito consolidada, muito agressiva e difícil no seu próprio campo, e, por isso, vamos ter de estar no nosso melhor. Confiamos muito na nossa equipa e nos nossos jogadores e vamos com a ambição de conquistar os três pontos”, disse Vasco Seabra, na conferência de antevisão ao jogo de sábado.



O técnico do Arouca perspetivou “um jogo muito competente e difícil para ambas as equipas”, no qual “todos os pormenores podem fazer a diferença”, numa análise em que voltou a elogiar o adversário.



“O Santa Clara é uma equipa muito rotinada, muito agressiva e sempre ligada à ficha, ganha muitos momentos de transição, é muito completa no seu todo. Acho que também somos uma equipa muito completa. Acredito que vai ser um jogo muito competente e difícil para ambas as equipas, temos de nos agarrar a tudo aquilo que são os pormenores, para no fim sermos nós os vencedores”, sublinhou.



O técnico falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Arouca a contar para a 31.ª jornada.