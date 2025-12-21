O Santa Clara, 13.º classificado com 15 pontos, defrontar o Arouca, 15.º com 12, este domingo às 19h30 locais (20h30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Iancu Ioan Vasilica, da associação de Vila Real.
I Liga. Santa Clara - FC Arouca
Santa Clara
O treinador Vasco Matos reiterou as críticas ao calendário da I Liga de futebol devido à sobrecarga de jogos do Santa Clara, mas afirmou que a situação deve servir como “combustível” para enfrentar o Arouca.
“O cenário não é o ideal. Temos consciência disso. Obviamente que sim. Mas estamos muito focados e com muita vontade de vencer o jogo. É com essa energia que temos de olhar para o jogo de amanhã [domingo]. Foi assim decidido. Obviamente sentimo-nos bastante prejudicados, mas isso tem de ser combustível para o nosso jogo”, afirmou em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.
O Santa Clara defrontou o Sporting de Braga, na segunda-feira para a Liga (derrota por 1-0), jogou com o Sporting (derrota por 3-2, após prolongamento), na quinta para a Taça, e recebe hoje o Arouca, para 15.ª jornada o campeonato.
Entretanto a equipa açoreana deu conta na sexta-feira que vai pedir a anulação da expulsão de Paulo Vitor e os áudios do videoárbitro (VAR) do lance do penálti para o Sporting, do jogo da Taça de Portugal de futebol (3-2, após prolongamento).
FC Arouca
O treinador Vasco Seabra afirmou que o Arouca demonstrou "resiliência" durante a série de resultados negativos, mas que está focado na visita ao Santa Clara, no domingo, para a 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.
"Pusemos fim a um ciclo que não queríamos e mostrámos sempre resiliência e confiança no processo. Houve festejos no dia, sentido de responsabilidade logo a seguir para fazermos mais e melhor, semana após semana, para atingirmos aquilo que nos propusemos. Espero daqui a umas semanas falar aqui de uma série de vitórias seguidas e nem aí vou dizer que somos perfeitos", contou Vasco Seabra, na antevisão à deslocação a Ponta Delgada.
O técnico realça que a equipa levou vários "socos no estômago" durante a sequência de cinco derrotas consecutivas para o campeonato, mas que nunca "ficou no chão" e sempre procurou responder.
