I Liga. SC Braga - Moreirense FC

Sporting de Braga, sexto classificado, com quatro pontos, e Moreirense, quarto, com seis, defrontam-se esta noite a partir das 20:30, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

O treinador Carlos Carvalhal, na antevisão da receção ao Moreirense, mostra-se preocupado com o número de lesões musculares no Sporting de Braga, que revela ser “altamente anormal”.





O treinador quer “tentar perceber junto do departamento médico porque é que isto acontece”, considerando que há um conjunto de fatores que influenciam, desde “os treinos, os jogos, a alimentação” até à mudança de treinador.





“Porque os jogadores jogam num registo com um [treinador] e há requisitos diferentes para uma forma de jogar diferente, pedindo coisas que os jogadores não estavam a fazer. A exigência é diferente, não é melhor ou pior, e isso pode acarretar lesões musculares. No nosso processo, é altamente anormal o que está a acontecer”, reconheceu.





Já o treinador César Peixoto afirmou que o Moreirense quer manter a competitividade exibida até agora para tentar pontuar no reduto do Sporting de Braga, em partida da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.





Agradado com a prestação dos seus jogadores na pré-época e nos dois triunfos a abrir o campeonato, sobre Farense (2-1) e Arouca (3-1), o técnico realçou que a formação de Moreira de Cónegos “sabe quando tem de pressionar e de sofrer” e “quando ‘disparar’ para a frente”, estando pronta para se bater com um adversário recheado de “qualidade individual”.





Diante do Moreirense, que venceu as duas primeiras jornadas, Carlos Carvalhal perspetiva um “jogo difícil” frente a “uma equipa organizada e moralizada”, com “valor e competência”.“Vamos defrontar uma grande equipa, mas a minha equipa é muito competitiva e vai lutar por pontos. Os meus jogadores provaram, na pré-época e nos dois primeiros jogos da I Liga, que nunca viram a cara à luta. Vamos para competir contra qualquer adversário. Podemos fazer um bom jogo e criar dificuldades ao Sporting de Braga”, disse, na antevisão ao duelo minhoto, agendado para as 20:30, deste domingo.