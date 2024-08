I Liga. SL Benfica - Estrela

O Benfica recebe o Estrela da Amadora no sábado, em partida com início previsto para as 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).

O treinador do Benfica, Roger Schmidt revelou, na conferência de imprensa de antecipação ao jogo desta noite, que Dí Maria e Trubin estão aptos para defrontar o Estrela da Amadora, na I Liga de futebol, encontro em que Renato Sanches deve voltar a jogar pelo clube.



“Parece que [Di María e Trubin] estão de volta. Neste momento, temos [lesionados] apenas Jan-Niklas Beste, Andreas Schjelderup e André Gomes, que continuam de fora. Estou muito satisfeito por isso”, adiantou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da terceira jornada, no Seixal.





Questionado também sobre a condição física de Renato Sanches, que ainda não voltou a jogar pelos ‘encarnados’ desde que regressou, “há três semanas”, oito anos após ter saído para o Bayen Munique, Schmidt confirmou que o seu regresso é provável no sábado.





Já o treinador Filipe Martins afirmou que o Estrela da Amadora virou a página do último desaire e espera um Benfica na máxima força, motivação e sem ansiedade na terceira jornada da I Liga de futebol.



“É normal que a primeira reação foi a de uma equipa que sentiu a derrota, mal seria se não fosse. A partir do primeiro treino, tivemos de virar a página, pois teremos um jogo em que temos de estar completamente focados. À medida que a semana foi passando, senti a equipa a dar uma resposta muito positiva e com vontade de regressar aos resultados positivos”, realçou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



O Estrela da Amadora saiu derrotado por 3-0 da receção ao Famalicão, na segunda jornada, e terá desta vez pela frente um candidato ao título, que se encontra sob pressão devido ao desaire que sofreu perante o mesmo adversário, por 2-0, logo na primeira ronda do campeonato.





O técnico amadorense, de 46 anos, colocou em cima da mesa vários cenários na forma como o Benfica se poderá apresentar no duelo e garantiu que o Estrela da Amadora se encontra preparado para todos eles, na perspetiva de tentar conquistar pontos na Luz.