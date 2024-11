I Liga. Sporting CP - Estrela Amadora

O jogo entre Sporting e Estrela da Amadora, que fará a abertura da 10.ª jornada da I Liga de futebol, está agendado para esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio José Alvalade, e terá arbitragem de Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Lisboa.

O Sporting procura hoje continuar totalmente vitorioso na I Liga de futebol e fugir na liderança da prova, na receção ao Estrela da Amadora, na possível despedida do técnico Rúben Amorim, no arranque da 10.ª jornada.



Com a saída iminente para o Manchester United, Amorim poderá fazer em Alvalade a sua última partida como técnico dos ‘leões’ e vai tentar deixar a equipa de Alvalade provisoriamente com seis pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado.





O Sporting recebe o Estrela da Amadora, antepenúltimo classificado, no regresso a ‘casa’ de figuras como Nani e Jovane Cabral, jogadores formado nos ‘leões’, mas as atenções estarão todas viradas para Amorim e também para a receção dos adeptos ao treinador, que daqui a uns dias deverá mesmo rumar a Old Trafford.





Do lado adversário, o treinador do Estrela da Amadora, José Faria, admite que um possível “ambiente diferente”, com “instabilidade” no Sporting, poderá vir a “favorecer” os intentos da sua equipa, na 10.ª jornada da I Liga de futebol.



“Ninguém nos vai levar a mal se pudermos aproveitar um pouquinho dessa instabilidade. Por isso, vamos tentar fazer o nosso jogo, iguais a nós próprios, mas, se pudermos ter um ambiente diferente do que nos últimos anos se costuma encontrar em Alvalade, obviamente que é algo que poderá favorecer-nos”, reconheceu.



José Faria mostrou-se crente de que, em função do clima de incerteza relativo à provável saída de Rúben Amorim do comando técnico do Sporting, o foco do emblema 'verde e branco' poderá estar “desviado”.