I Liga. Vitória - Boavista

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 13 pontos, recebe o Boavista, 16.º, com cinco, em encontro da oitava jornada, marcada para as 15:30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

O treinador Rui Borges afirmou que o Vitória de Guimarães deve estar preparado para um Boavista “competitivo”, a apresentar problemas diferentes do jogo anterior, no encontro da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.



Após dois jogos sem vencer para o campeonato, perante FC Porto (derrota por 3−0) e Casa Pia (1−1), os vimaranenses regressaram aos triunfos na quarta−feira, perante os eslovenos do Celje (3−1), na abertura da Liga Conferência, e querem manter esse hábito perante os ‘axadrezados’, sabendo que os obstáculos serão outros.







O Boavista anseia inverter no terreno do Vitória de Guimarães uma sequência de duas derrotas e seis jogos sem vencer na I Liga de futebol, apontou o treinador Cristiano Bacci, na véspera do clássico da oitava jornada.

“Sabemos que é um jogo diferente e falámos toda a semana disso. Quero que a equipa mostre uma reação. Apesar de termos sido derrotados por adversários importantes e de qualidade, é importante reagir. O nosso caminho é pontuar e temos de o fazer”, reconheceu o técnico italiano, em conferência de imprensa.