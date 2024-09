O Vitória de Guimarães, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com seis pontos, recebe o Famalicão, terceiro, com nove, em encontro da quarta jornada, marcada para as 20h30 deste domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.