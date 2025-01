Jogo de loucos em Guimarães com empate 4-4

Num jogo de loucos com oito golos, o Vitória de Guimarães e o Sporting empataram 4-4, em jogo da jornada 17 da I Liga de futebol. Num jogo com três golos no último quarto de hora, os leões estiveram a vencer por 3-1, com um "hat-trick" do sueco Viktor Gyökeres (dois, 14 e 57 minutos), mas o Vitória de Guimarães, que tinha empatado por Tiago Silva, aos sete, conseguiu recuperar. Kaio César (69), João Mendes (82) e Michel (85) colocaram os vimaranenses na frente, mas Francisco Trincão (90+5) fez o tento que valeu a igualdade, no regresso do técnico Rui Borges a Guimarães. Com o empate, os leões passam a somar 41 pontos, mais um do que o FC Porto, que hoje viu o seu jogo com o Nacional ser adiado para 15 de janeiro, devido ao nevoeiro, e mais três do que o Benfica, que soma 38 e recebe no sábado o Sporting de Braga, enquanto o Vitória de Guimarães segue no sexto lugar, à condição, com 25 pontos.