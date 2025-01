José Tavares escolhido por Villas-Boas como treinador interino do Porto

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a SAD do FC Porto adianta queUma escolha que não entusiasma o antigo dirigente portista Guilherme Aguiar, para quem seria preferível ver Jorge Costa a assumir as funções de treinador do Porto.





“A FC Porto - Futebol, SAD informa que o plantel principal será interinamente orientado por uma equipa técnica dirigida por José Tavares, o atual diretor da formação do clube”, pode ler-se na nota publicada no site oficial dos azuis e brancos. Vítor Bruno saiu de cena após a derrota, no domingo, na visita ao Gil Vicente, por 1-3, à 18ª jornada. O Futebol Clube do Porto desceu ao terceiro lugar da I Liga, com 40 pontos, quatro abaixo do líder isolado e campeão nacional Sporting e a um do Benfica, segundo classificado.



José Tavares, de 44 anos, regressara ao emblema da Invicta em junho de 2024 para liderar o departamento de formação do clube, após passagens como treinador das equipas de sub-15 (2010/11), sub-19 (2020-2022) e B (2013-2017), coordenador dos escalões jovens (2017-2020) e observador de adversários no conjunto principal (2011-2013).



Foi ao início da madrugada desta segunda-feira que o FC Porto anunciou ter iniciado negociações para a saída com efeitos imediatos de Vítor Bruno, primeira aposta técnica da presidência de André Villas-Boas e com vínculo extensível por mais uma temporada e meia, até junho de 2026.



Promovido em junho de 2024 como sucessor de Sérgio Conceição, com quem trabalhou como adjunto nos últimos 12 anos, Vítor Bruno não resistiu à segunda sequência de três derrotas nas diversas competições em 2024/25.



c/ Lusa