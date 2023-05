Liga Espanhola. Real Madrid homenageou jogador brasileiro Vinícius Júnior

Uma atitude de apoio depois de ter sido alvo de insultos racistas no jogo com o Valência.



Os jogadores do Real entraram em campo, no encontro com o Rayo Vallecano, com uma camisola com o nome e o número de Vinícius Júnior.



Antes do apito inicial, Vinícius Júnior foi ao relvado e agradeceu o apoio dos colegas e dos adeptos que estenderam uma faixa de apoio onde se lia que já basta.



Nas outras modalidades do clube merengue, todos e todas as atletas entraram nos respetivos jogos com a camisola 20 e o nome de Vinícius Júnior nas costas.