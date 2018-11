Num campo tradicionalmente complicado para o FC Porto, os atuais campeões nacionais podem isolar-se no comando da I Liga e afastar-se do Benfica. Os insulares prometem complicar as contas aos 'dragões', numa altura em que Benfica e Sporting vivem momentos menos positivos. Nas visitas aos Barreiros, o FC Porto apenas venceu uma vez das últimas seis visitas. A tudo isto está atento o outro líder, o Sporting de Braga, que recebe nesta jornada o Vitória de Setúbal. (Foto: Lusa)