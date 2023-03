Meia Maratona. Organização justifica exclusão com motivos de segurança

A organização justificou-se com questões de segurança e terá sido uma má interpretação de uma alínea do regulamento, por parte do diretor da prova, que levou a que 9 pessoas em cadeira de rodas não participassem na meia maratona de Lisboa, como explica a jornalista Cristina Borges.



Depois de reunirem esta 2.ª feira, com a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa e a Irmandade de Ferro, os organizadores mostram-se disponíveis para trabalhar em conjunto com as duas instituições para, na próxima edição, se encontrar uma fórmula que garanta a segurança de todos os que desejem participar.