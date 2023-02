Momento mágico de Trincão na vitória do Sporting sobre o Estoril

O Sporting venceu sem dificuldade o Estoril Praia por 2-0. Héctor Bellerín estreou-se a marcar, aos 40', fazendo o primeiro golo em Alvalade. Trincão, no recomeço após o intervalo, teve um momento mágico ao passar por vários adversários e a fuzilar as redes "canarinhas" para o 2-0. A equipa da linha do Estoril, a viver a era pós-Nélson Veríssimo, até foi atrevida no primeiro tempo, mas os "leões" superiorizaram-se no segundo. O Sporting está consolidado no quarto posto e de "olhos postos" no desempenho de Sp. Braga e FC Porto, que ocupam os dois lugares atrás do líder Benfica. A equipa do Estoril é 15.º na classificação e tem de estar atento aos adversários que lutam pela permanência na Primeira Liga.