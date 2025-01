Moreirense e Farense empatam sem golos

O Farense pontuou domingo na I Liga portuguesa de futebol pela sétima vez nos últimos oito jogos, ao empatar a zero no reduto do Moreirense, em encontro da 18.ª jornada. Os anfitriões contabilizaram o terceiro empate consecutivo, e já não ganham há cinco jogos, enquanto os forasteiros somaram pontos fora pelo quinto jogo seguido. Na classificação, o onze de César Peixoto passou a somar 23 pontos, seguindo no oitavo lugar, enquanto o Farense conta agora 15, tendo subido, provisoriamente, ao 16.º posto, de play-off de manutenção.