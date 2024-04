O treinador do Moreirense, Rui Borges, promete que, no Estádio da Luz, vai jogar de igual para igual com o Benfica.

Já Roger Schmidt não faz este sábado a antevisão do jogo com o Moreirense. O Benfica explica esta decisão com o elevado número de jogos num curto espaço de tempo, algo que já tinha acontecido esta época.



O treinador alemão tem duas baixas importantes para o desafio de domingo na Luz: Aursnes e o capitão Otamendi estão impedidos de jogar, devido a castigo.



Contudo, Schmidt poderá fazer mais alterações já a pensar no encontro da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa em Marselha.