Moreirense vence Arouca

Apesar de se ter visto em desvantagem no marcador logo nos primeiros minutos desta partida da segunda jornada do campeonato, o Moreirense foi rápido a reagir e obteve uma vitória confortável frente ao Arouca.

A formação do concelho de Guimarães começou a perder, com um golo do capitão arouquense, David Simão, aos três minutos, mas conseguiu virar o resultado, com por Luís Asué, aos nove, Alanzinho, aos 45+2, de grande penalidade, e Madson Monteiro, aos 65.



O Moreirense passou a somar seis pontos, tal como os líderes Sporting e FC Porto, enquanto o Arouca ainda não pontuou no campeonato.