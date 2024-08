Moreirense vence na visita ao terreno do Farense

O Moreirense entrou na I Liga portuguesa de futebol com um triunfo na visita ao Farense, por 2-1, na primeira jornada, com a equipa minhota a chegar ao golo da vitória quando já estava reduzida a 10 jogadores. Em Faro, a formação de Moreira de Cónegos adiantou-se no marcador com um golo de Maracás, aos sete minutos, mas os algarvios empataram, aos 66, por intermédio de Álex Bermejo, numa altura em que já tinha mais um jogador em campo, após a expulsão de Sidnei Tavares, dois minutos antes. Mesmo em inferioridade numérica, o Moreirense, agora treinado por César Peixoto, chegou ao triunfo aos 79, com um golo de Asue, e juntou-se a Santa Clara, FC Porto, Sporting, Famalicão e Boavista entre os vitoriosos da primeira ronda.

Veja aqui o resumo da vitória do Moreirense: