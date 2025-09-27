Moreirense vira resultado e bate Casa Pia

O Moreirense venceu o Casa Pia, por 2-1, depois de estar a perder, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol. Jeremy Livolant abriu o marcador para os gansos, Schettine e Bernardo Martins faturaram para os cónegos. Após a derrota com o Sporting na ronda anterior, o Moreirense retomou o caminho dos triunfos, assegurando que termina esta ronda na quarta posição, com 15 pontos, os mesmos dos 'leões', terceiros e que jogam hoje no Estoril, enquanto o Casa Pia averbou o quarto desaire na prova e está em 11.º, com sete.