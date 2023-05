Mundial de futebol feminino. Francisco Neto anunciou convocatória

Já são conhecidas as 23 convocadas que vão representar a seleção portuguesa feminina no Mundial de 2023, na Nova Zelândia e Austrália. O selecionador nacional, Francisco Neto acredita num bom desempenho neste primeiro campeonato do Mundo em que Portugal vai estar presente.