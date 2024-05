Operação "Bilhete Dourado" constitui treze arguidos e cerca de três mil bilhetes apreendidos

O inquérito está relacionado com a bilhética do Futebol Clube do Porto e com a claque Super Dragões.







“A operação contemplou a realização de 14 buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias, nas áreas do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia”, adianta a PSP.



O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.