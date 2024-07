Países Baixos despacham a Roménia e reservam lugar nos quartos de final

Aos 20 minutos, Cody Gakpo desferiu um remate eficaz e inaugurou o marcador a favor da equipa neerlandesa (1-0). Já no segundo tempo, van Dijk cabeceou ao poste e, pouco depois, Cody Gakpo voltou a marcar, mas o golo foi invalidado após revisão do VAR. Na Allianz Arena, em Munique, e a poucos minutos dos 90, Donyell Malen fez o 2-0 e fez também o 3-0, já em descontos, e assim a equipa dos Países Baixos reservou lugar para os quartos de final, no próximo sábado, frente ao vencedor do jogo Áustria vs Turquia. (Foto: Reuters/Lee Smith)