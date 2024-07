Países Baixos eliminam Turquia após reviravolta

A cabeça de Samet Akaydin provocou a loucura entre os adeptos turcos. Um golo que surgiu a 10 minutos do intervalo e que resultou após um canto. No segundo tempo, a seleção "laranja" carregou no acelerador e obteve frutos num curto espaço de tempo. Em seis minutos fez a reviravolta, primeiro, de cabeça, por Stefan de Vrij, e aos 76', num autogolo de Mert Müldür. Os turcos ainda podiam ter empatado a partida em lances de golo na parte final do encontro. O 2-1 manteve-se em Berlim até ao apito final. Os Países Baixos defrontam a Inglaterra nas meias-finais, em Dortmund, num jogo marcado para quarta-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa). Os neerlandeses foram campeões em 1988 e terceiros em 1976, 1992, 2000 e 2004.