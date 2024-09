Paralímpicos. 7 medalhas e 18 diplomas deixam Comité português satisfeito

7 medalhas e 18 diplomas paralímpicos. Este é, segundo José Manuel Lourenço, presidente do Comité Paralímpico de Portugal, o melhor resultado desde a constituição do Comité em setembro de 2008.Há, no entanto, situações que têm de ser melhoradas e uma passa por atrair mais jovens para as modalidades.





Reportagem de Pedro Ribeiro.



A Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos Paris 2024 chega esta segunda-feira, 9 de setembro, ao Aeroporto de Lisboa às 16:10 horas locais no voo TP433 proveniente de Paris.



Os medalhados paralímpicos Sandro Baessa, Diogo Cancela, Djibrilo Iafa e Carolina Duarte viajam neste voo, acompanhados pelos restantes atletas, equipas técnicas, o Chefe de Missão, Luís Figueiredo, e o Presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço.