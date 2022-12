Paulo Bento sobre Seleção: "É uma das melhores gerações do futebol português"

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, não vai estar no banco por ter sido expulso no último encontro. Na antevisão ao jogo, disse que Portugal tem uma das melhores gerações de sempre do futebol português e reconhece que os portugueses são favoritos para este encontro.