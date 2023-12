O Benfica estará prestes a fechar a transferência de Pedro Malheiro do Boavista. A RTP apurou que o lateral direto de 22 anos pode vir a ser o primeiro reforço de inverno do Clube da Luz e uma alternativa a Alexander Bah.

Pedro Malheiro deverá custar quatro milhões de euros. Falta confirmar a duração do contrato com os encarnados.



O Benfica já tinha mostrado interesse neste jogador do Boavista no inicio da temporada, tal como o FC do Porto.