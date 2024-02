Portugal é campeão do mundo de atletismo em pista coberta da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual.

Os portugueses conquistaram nove medalhas de ouro e sete de prata, somando um total de 66 pontos, que permitiram ficar à frente da Ucrânia e da Turquia na competição que decorreu em Reims, França.



Lenine Cunha foi o atleta em maior destaque, conquistou o ouro na estafeta de 4×400 metros, no triplo salto e no salto em comprimento, assim como a prata no salto em altura, no pentatlo e na estafeta de 4×200 metros.