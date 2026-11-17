Portugal levou a melhor sobre o País de Gales, num jogo muito difícil de decidir. Com um empate a duas bolas no marcador, Carlos Forbs, novo número 7, saltou do banco e fez o 3-2 para a equipa das quinas.

Com a passagem aos quartos-de-final já garantida, Portugal entrava em campo com o objetivo claro de dar uma resposta positiva ao desaire do último sábado e assegurar o primeiro lugar do grupo A4.



Tentando contrariar o equilíbrio inicial, sem grande domínio de nenhuma das equipas, Portugal chegou ao golo ao minuto 11, por intermédio do capitão Bruno Fernandes, com um grande remate de fora da área.



A resposta do País de Gales não se fez tardar. No coração da área, David Brooks assinou o empate, depois de uma primeira defesa de Diogo Costa, e voltava a deixar as contas do jogo empatadas.



Por esta altura, Portugal podia contentar-se com o empate, ainda que com a Dinamarca – a vencer por 2-0 diante da Noruega – a apenas um ponto de distância da formação lusa.



Inquieta, exposta a erros e sem conseguir assumir o domínio do jogo, a equipa portuguesa ia permitindo algumas aproximações dos galeses à baliza do guarda-redes do FC Porto.



A cinco minutos do intervalo, porém, as consecutivas oportunidades traduziram-se em golo do País de Gales e Portugal descia à segunda posição do grupo. Sorba Thomas recolheu a bola ainda no meio campo português e só parou no frente a frente com Diogo Costa, que não conseguiu travar o remate do jogador do Hull City.



A reação, desta vez portuguesa, foi, novamente, imediata. Pedro Neto, que viria a deixar o campo mais cedo, por acumulação de amarelos, fez o 2-2 no marcador aos 43 minutos.





No regresso ao relvado após intervalo, registo para as tentativas de parte a parte. Portugal procurava garantir o primeiro lugar e o País de Gales queria evitar a descida direta à divisão B da Liga das Nações com sucessivos sustos para a equipa portuguesa, muito contida debaixo da chuva intensa que caía em Cardiff.



Mas a turma de Jorge Jesus viria mesmo a vencer a partida. O novo 7 português fez o 3-2, colocando um ponto final às dúvidas no resultado.



Portugal aguentou os últimos instantes com menos um jogador em campo, depois da expulsão de Neto aos 73 minutos, mas o desfecho do jogo não voltaria a sofrer alterações.





Sem deslumbrar, a equipa das quinas chega aos 15 pontos e iguala Inglaterra e Espanha, como melhores classificadas nesta edição da Liga das Nações.





As contas finais do grupo da seleção poruguesa foram, ainda assim, surpreendentes para o norte da Europa. A Dinamarca deixou escapar uma diferença de dois golos e perdeu o segundo lugar no último suspiro. Erling Haaland marcou o golo da vitória da Noruega, que tem, agora, acesso à próxima fase da competição.



Os quartos-de-final disputam-se no final de março. Portugal conhece o próximo adversário no sorteio da próxima sexta-feira, às 11h00.

