Portugal vence a Liga das Nações e faz a festa

Numa grande partida de futebol, Portugal e Espanha mostraram cedo ao que vinham na final da quarta edição da Liga das Nações.





João Neves deu o primeiro sinal de perigo ainda nos primeiros minutos, com um pontapé que saiu ao lado da baliza de Unai Simón e a Espanha acabou por pegar no jogo. Pedri tentou o primeiro golo da partida, após uma arrancada de Nico Williams que viu o médio do Barcelona à entrada da área. O remate saiu fraco e ao lado.





Aos 21 minutos, a Espanha chegou ao golo. Portugal deixou-se distrair na defesa, João Neves cortou mal a bola e Zubimendi com muita calma só teve de encostar. No entanto, a festa espanhola pouco durou. Nuno Mendes, incontestavelmente o melhor lateral esquerdo do mundo, já em meio-campo espanhol avançou a toda a velocidade e dentro da área rematou colocado para o empate.





Grande golo do jogador do PSG que fez o primeiro golo pela Seleção Nacional, já depois de uma enorme exibição frente à Alemanha.





Nos minutos seguintes houve igualdade dentro do campo mas a Espanha saiu para o intervalo a ganhar. Contra-ataque venenoso que encontrou Mikel Oyarzabal. O avançado da Real Sociedad só teve de tirar a bola do alcance de Diogo Costa e a Espanha voltou a festejar.





Nos segundos 45 minutos, Roberto Martínez chamou Rúben Neves e Nélson Semedo ao jogo, para os lugares de Francisco Conceição e João Neves, e Bruno Fernandes fez imediatamente o empate.





No entanto, o lance foi prontamente anulado por fora-de-jogo no início da jogada. Mesmo assim, a equipa das quinas não desistiu e aos 61 minutos foi recompensada.





Grande arrancada de Nuno Mendes pela esquerda a deixar Yamal e Mingueza para trás, o cruzamento ainda embateu num jogador espanhol e sobrou para Cristiano Ronaldo, que de forma oportuna empatou a partida. Golo 138 do capitão que voltou a marcar nesta fase final da Liga das Nações.





Até ao fim do tempo regulamentar, de destacar a melhor defesa da noite, por Diogo Costa, a remate de Isco. O prolongamento trouxe duas partes distintas, com Portugal a dominar a primeira (e com Nélson Semedo perto do golo) e a Espanha a dominar a segunda mas sem grandes oportunidades.





Até que chegaram as grandes penalidades. A Espanha partia com um registo muito favorável mas os jogadores portugueses não falharam. Gonçalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e, por fim, Rúben Neves deram o terceiro título internacional para Portugal, sem esquecer a defesa de Diogo Costa após penálti de Morata.





Festa portuguesa em Munique. Nuno Mendes foi considerado o melhor jogador da fase final da Liga das Nações. Pepe subiu ao palanque com o troféu, abraçou o amigo Cristiano Ronaldo e poucos minutos depois, CR7 voltou a levantar mais um troféu, com os adeptos portugueses a festejaram em comunhão com os jogadores.





Depois de Paris 2016, Porto 2019, chegou a vez de Munique 2025. Portugal é o grande vencedor da Liga das Nações e o primeiro repetente a conquistar o troféu.