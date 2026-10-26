Prestianni opera reviravolta do Benfica nos Açores

O Benfica venceu esta segunda-feira por 2-1 na visita ao Santa Clara, no encerramento da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, num jogo em que esteve a perder e deu a volta ao resultado na segunda parte.

No Estádio São Miguel, a equipa açoriana adiantou-se no marcador aos 32 minutos, pelo brasileiro Fernando, na conversão de uma grande penalidade, mas os lisboetas conseguiram a reviravolta, com tentos do grego Pavlidis, aos 62 minutos, que é o melhor marcador da prova com nove golos, e do argentino Prestianni, aos 68.





Com este triunfo, o Benfica continua no segundo lugar, com 22 pontos, a cinco do líder FC Porto, e com mais quatro do que o Sporting e Santa Clara, equipas que perderam pela primeira vez na competição nesta jornada.