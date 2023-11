Regresso ao Olival. Internacionais começam a voltar aos treinos

Francisco Conceição, Bernardo Folha e Grujic voltam hoje aos treinos do FC Porto.

Os três jogadores regressam ao Olival depois de terem representado as respetivas seleções nacionais.



Ontem, os primeiros a voltar aos trabalhos foram Diogo Costa e João Mário, que jogaram pela Seleção Portuguesa na qualificação para o Europeu.



Em sentido contrário, Jorge Sánchez, Eustáquio, Pepê, Taremi e Gonçalo Ribeiro ainda não regressaram.



Quanto aos lesionados, Iván Jaime será o único que pode recuperar a tempo da partida com o Montalegre. Pepe, Marcano, Wendell, Zaidu, Gabriel Veron e Samuel Portugal continuam fora das opções.



O Futebol Clube do Porto recebe a equipa transmontana esta sexta-feira às 20h45 na quarta eliminatória da Taça de Portugal num jogo que vai ter transmissão na RTP1.